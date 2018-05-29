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В Омске дети раскрасят четыре троллейбуса
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В Омске дети раскрасят четыре троллейбуса 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
2 июня 2018 года юные омичи смогут раскрасить четыре троллейбуса, выделенные департаментом транспорта администрации Омска специально для этих целей.
Акция пройдет у главного входа в парк «Зеленый остров» в 14:00. Для юных художников приготовлены все инструменты — краски и кисти, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта Вадима Кормильца, раскрашенные троллейбусы выйдут на маршруты, чтобы радовать омичей веселыми рисунками.
Напомним, акция по раскрашиванию троллейбусов в честь Дня защиты детей в Омске стала традиционной. К 2018 году мероприятие станет еще интереснее: для детей приготовлен еще и квест, в ходе которого им предстоит создать молочный десерт.
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