В Омске дети раскрасят четыре троллейбуса

2 июня 2018 года юные омичи смогут раскрасить четыре троллейбуса, выделенные департаментом транспорта администрации Омска специально для этих целей.

Акция пройдет у главного входа в парк «Зеленый остров» в 14:00. Для юных художников приготовлены все инструменты — краски и кисти, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта Вадима Кормильца, раскрашенные троллейбусы выйдут на маршруты, чтобы радовать омичей веселыми рисунками.

Напомним, акция по раскрашиванию троллейбусов в честь Дня защиты детей в Омске стала традиционной. К 2018 году мероприятие станет еще интереснее: для детей приготовлен еще и квест, в ходе которого им предстоит создать молочный десерт.