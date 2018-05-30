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В Омске пройдёт ежегодная акция «Раскрась троллейбус!»
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В Омске пройдёт ежегодная акция «Раскрась троллейбус!» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске ко Дню защиты детей и Всемирному дню молока дети раскрасят троллейбусы. Акция пройдёт в пятый раз.
Праздник детства и молока начнется 2 июня в 14.00. у главного входа на «Зеленый остров».
Оставить свой рисунок на бортах безопасного и экологичного транспорта сможет любой ребёнок. Для преображения будут предоставлены четыре троллейбуса. Кисти и краски художники получат на месте. Транспорт с детскими рисунками будет курсировать по городским маршрутам и радовать омичей.
В этом году участники попробуют себя не только в роли художников, но и в роли молочников. Ребят ждёт квест, в ходе которого они смогут с нуля создать свой молочный десерт. На интерактивной площадке разместятся станции, где в игровой форме нужно будет доставить молоко на завод, создать начинку для йогурта и выбрать упаковку. За успешное прохождение всех этапов юные любители молока получат вкусные призы.
Напомним, Всемирный день молока отмечается в первый день лета с 2001 года под эгидой ООН. ООН. Сегодня традиция получила широкое распространение более чем в 40 странах мира. Суть праздника в популяризации молока и молочных продуктов.
В России на 1 июня приходится другой знаменательный праздник — День защиты детей. Омская акция «Раскрась троллейбус!» второй год подряд входит в число одобренных ООН мероприятий.
Больше интересной информации о молоке на лужайкино55.рф
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