В Омске пройдёт ежегодная акция «Раскрась троллейбус!»

В Омске ко Дню защиты детей и Всемирному дню молока дети раскрасят троллейбусы. Акция пройдёт в пятый раз.

Праздник детства и молока начнется 2 июня в 14.00. у главного входа на «Зеленый остров».

Оставить свой рисунок на бортах безопасного и экологичного транспорта сможет любой ребёнок. Для преображения будут предоставлены четыре троллейбуса. Кисти и краски художники получат на месте. Транспорт с детскими рисунками будет курсировать по городским маршрутам и радовать омичей.

В этом году участники попробуют себя не только в роли художников, но и в роли молочников. Ребят ждёт квест, в ходе которого они смогут с нуля создать свой молочный десерт. На интерактивной площадке разместятся станции, где в игровой форме нужно будет доставить молоко на завод, создать начинку для йогурта и выбрать упаковку. За успешное прохождение всех этапов юные любители молока получат вкусные призы.

Напомним, Всемирный день молока отмечается в первый день лета с 2001 года под эгидой ООН . ООН. Сегодня традиция получила широкое распространение более чем в 40 странах мира. Суть праздника в популяризации молока и молочных продуктов.

В России на 1 июня приходится другой знаменательный праздник — День защиты детей. Омская акция «Раскрась троллейбус!» второй год подряд входит в число одобренных ООН мероприятий.

Больше интересной информации о молоке на лужайкино55.рф