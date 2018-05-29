Праздничные мероприятия приуроченные ко Дню защиты детей пройдут в 13 парках Москвы

«Городские парки подготовили бесплатные мероприятия к Международному дню защиты детей. 1 и 2 июня праздник пройдет в 13 зонах отдыха», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории усадьбы «Воронцово» праздник отметят 1 июня. В 11:00 все желающие смогут присоединиться к урокам арт-фотографии. На них научат делать художественные снимки как на профессиональные и любительские камеры, так и на смартфоны. Фотограф с многолетним опытом работы обучит азам своего дела: как выбрать правильный и оригинальный ракурс, выстроить композицию кадра и работать со светом. Кроме того, участникам мастер-класса покажут несколько необычных приемов создания художественных снимков. Например, как при помощи выдержки и диафрагмы сделать фото, которое по стилистике напоминало бы картины импрессионистов. Узнают посетители и о том, какие фильтры для этого пригодятся.

«С 12:00 в парке состоятся танцевальные мастер-классы для детей разных возрастов. Малышей от трех до шести лет в игровой форме обучат основам балета, а для ребят от семи до 12 лет подготовили занятия по классическому танцу. В 16:00 юные посетители смогут поиграть в баскетбол в компании с тренерами, которые расскажут о тонкостях игры и обучат базовым приемам», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что 1 июня в «Кузьминках» с 12:00 по 18:00 пройдут бесплатные мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке «Садовники» гостей научат готовить мороженое при помощи азота. Кроме того, на сцене парка посетители увидят шоу мыльных пузырей.

«Сад «Эрмитаж» 2 июня приглашает на гала-концерт фестиваля детских мюзиклов. С 17:00 до 19:00 горожанам будут показывать фрагменты 28 популярных постановок, таких как «Снежная королева», «Шкодный мюзикл», «Соловей-разбойник & Ко» и другие. Для каждого выступления используются уникальные декорации», — говорится в сообщении.

С более подробной программой, посвященной Дню защиты детей, можно ознакомиться на сайтах столичных зон отдыха.

День защиты детей — международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 г. в Париже Международной демократической федерацией женщин.