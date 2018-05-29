Отсудить квартиру у бабушки. Ростовские детсадовцы будут изучать право

В Ростове-на-Дону сад № 117 станет первым в России, в котором воспитанники будут изучать основы прав. Адвокаты в настоящее время разрабатываю специальную программу для обучения детей от четырех до семи лет. После этого воспитатели адаптируют ее под игры, сказки и раскраски, сообщают СМИ.

По словам заведующей детским садом Светланы Ладнай, уникальность данного проекта заключается, в том, что за него возьмутся практикующие специалисты в области права.

«Раньше подобные проекты создавали простые педагоги, далекие от реальной практики правоприменения или знакомые с ней на бытовом уровне», — уточнила она.

При этом, она отметила, что детей не собираются учить «как лишить маму и папу родительских прав или отсудить у бабушки квартиру». Ладная рассказала, что главная цель — это проинформировать маленьких граждан о том, какие права у них есть уже с рождения.

Для родителей воспитанников будет проведены занятия по семейному праву. Кроме этого, их проконсультируют по отдельным вопросам.

«Первым мероприятием в нашем саду станут полноценные выборы юного президента. Свои кандидатуры выдвинули 7 детсадовцев, избирателями станут 200 детей», — уточнила заведующая.

Вначале выборы планировались в донское детское законодательное собрание. Однако от этого пришлось отказаться, так как не все дети смогли понять, чем же должны заниматься народные избранники.