Ещё
Отсудить квартиру у бабушки. Ростовские детсадовцы будут изучать право
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Отсудить квартиру у бабушки. Ростовские детсадовцы будут изучать право 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростове-на-Дону сад № 117 станет первым в России, в котором воспитанники будут изучать основы прав. Адвокаты в настоящее время разрабатываю специальную программу для обучения детей от четырех до семи лет. После этого воспитатели адаптируют ее под игры, сказки и раскраски, сообщают СМИ.
По словам заведующей детским садом Светланы Ладнай, уникальность данного проекта заключается, в том, что за него возьмутся практикующие специалисты в области права.
«Раньше подобные проекты создавали простые педагоги, далекие от реальной практики правоприменения или знакомые с ней на бытовом уровне», — уточнила она.
При этом, она отметила, что детей не собираются учить «как лишить маму и папу родительских прав или отсудить у бабушки квартиру». Ладная рассказала, что главная цель — это проинформировать маленьких граждан о том, какие права у них есть уже с рождения.
Для родителей воспитанников будет проведены занятия по семейному праву. Кроме этого, их проконсультируют по отдельным вопросам.
«Первым мероприятием в нашем саду станут полноценные выборы юного президента. Свои кандидатуры выдвинули 7 детсадовцев, избирателями станут 200 детей», — уточнила заведующая.
Вначале выборы планировались в донское детское законодательное собрание. Однако от этого пришлось отказаться, так как не все дети смогли понять, чем же должны заниматься народные избранники.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Двухлетний ребенок подавился зеленым горошком и умер в детском саду Старого Оскола Следственный комитет отчитался о 19 тысячах раскрытых преступлениях против детей Минобороны РФ передало Севастополю восемь детсадов и два летних лагеря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино13
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь1
Стала известна дата начала съемок фильма «Цой»
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение