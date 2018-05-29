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Малыши закрыли бабушку на балконе в Новосибирске. На подмогу пришли спасатели
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Малыши закрыли бабушку на балконе в Новосибирске. На подмогу пришли спасатели 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
В Новосибирске двое несовершеннолетних детей закрыли бабушку на балконе восьмого этажа. Об этом сообщили спасатели МАСС на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщили спасатели, вызов поступил в 09:55 по местному времени от родителей детей. Отмечается, что одному ребенку всего два года, другому еще года нет.
Женщина закрыла дверь в квартиру на задвижку, из-за чего прибывшим на место спасателям пришлось воспользоваться шанцевым инструментом.
Дети в медицинской помощи не нуждаются, их передали родителям. Каким образом, маленьким хулиганам удалось это провернуть, не уточняется.
В Белово (Кемеровская область) 14‐летняя девушка сорвалась с пятого этажа, пытаясь спуститься вниз, как в кино: по скрученной из вещей веревке. Школьница упала на бетонный козырек подъезда и получила множественные переломы.
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