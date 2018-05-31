День защиты детей. Куда сходить в Барнауле с 1 по 3 июня

1 июня / пятница

Парки

1 июня все парки распахнут свои ворота перед маленькими посетителями. Фото: pixabay.com/ AdinaVoicu

• В 10.00 парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11) приглашает барнаульцев на развлекательную программу ко Дню защиты детей.

Перед зрителями выступит детский хор и Барнаульский духовой оркестр, инструментальная капелла «КамерАнс» и творческие коллективы города. Посетители смогут принять участие в развлекательных программах, мастер-классах, посмотреть мультфильмы в летнем кинотеатре. В рамках праздника пройдёт открытый турнир по шахматам, а украсят праздник живые скульптуры от студии «Движитель».

• В 10.00 в парке «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275и) состоится праздничная программа «Территория детства», посвященная Дню защиты детей.

• В 12.00 парк «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152в) приглашает горожан на праздничную программу. В программе: выступление творческих коллективов города, розыгрыш призов, «Космические» мастер-классы, шоу гигантских мыльных пузырей, парад детей и «Творческие мастерские». Празднование Дня защиты детей в парке продолжится 2 и 3 июня. Вход свободный.

• С 12.00 до 15.00 в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а) пройдёт «Большой праздник детства».

Центральный район

• В 10.00 на площади перед ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21) начнётся праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей. Ребята смогут принять участие в театрализованной игровой программе «Жаркие приключения» с конкурсами, эстафетами и призами. В 10.30 в зрительном зале ДК состоится праздничный концерт. Вход свободный.

• В 11.00 пешеходная зона улицы Мало-Тобольская превратится в выставку-ярмарку самых полезных товаров и услуг для детей. В программе: концертно-игровые программы, конкурсы, мастер-классы, дегустации, подарки. Вход свободный.

• В 11.00 ДК «Центральный» (ул. Мира, 13) приглашает на праздничную театрализованную программу «Детство — это ты и я». Вход свободный.

• В 11.00 краевой детский экологический центр (ул. Парковая, 7) подготовил для гостей насыщенную игровую программу, конкурсы и мастер-классы. Вход свободный.

• В 11.00 в Государственной филармонии Алтая состоится программа «Волшебный мир кукол». В рамках мероприятия будет показана волшебная музыкальная история «Рождение куклы», пройдёт сказочная викторина для самых маленьких, а так же будет работать мини-выставка авторской художественной куклы. Стоимость билета 200 руб.

• В 12.00 в сквере «Сити-центра» (пересечение пр. Красноармейский/ул. Партизанская) развернётся детская программа «Планета детства».

• В 12.00 в ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21) пройдёт игровая концертно-развлекательная программа «Должны смеяться дети». Вход свободный.

Железнодорожный район

• В 10.30 для детей Петровского микрорайона (аллея по ул. Георгия Исакова, 133) представят праздничную программу «Радуга планеты детства».

• В 11.00 у кинотеатра «Мир» (пл. Победы, 1) для детей и подростков пройдёт районная праздничная программа «Лето. Дети. Красота».

• В 12.00 кинотеатр «Премьера» (ул. Н. Крупской, 97) приглашает на бесплатный показ мультфильма «Трио в перьях». Вход свободный.

• В 16.00 на игровую программу приглашаются дети микрорайона Зеленая Роща (ул. Матросова, 7).

• В 17.00 на праздничную программу приглашаются дети Червонного микрорайона (ул. Северо-Западная, 29).

• В 18.00 пройдёт праздничное мероприятие для детей Привокзального микрорайона (ул. Брестская, 20) «Дети, лето, красота!».

Ленинский район

• В 11.00 в ДК Барнаула (ул. А. Петрова, 146а) пройдёт развлекательная программа «Незнайка и его приключения в цветочном городе». Вход свободный.

• В 17.00 праздничную программу «Вверхтормашкомания» покажут детям Стахановского микрорайона (ул. Бородкина, 16).

Индустриальный район

• В 10.00 на территории «Эко-Ярмарки ВДНХ» (ул. Взлётная, 2к) откроется огромный картонный лабиринт «Картония». В 13.00 состоится праздничный концерт ко Дню защиты детей, где выступят вокальные и хореографические коллективы города. Лабиринт проработает до 9 июня. Стоимость посещения картонного города 200-600 руб.

• В 17.00 концертно-развлекательная программа «Веселая карусель» пройдёт для жителей микрорайона Новосиликатный (ул. Фестивальная,1).

• В 17.00 в сквере «Победы» (ул. Новосибирская, 16в) состоится музыкально — развлекательная программа «Детство — это я и ты».

Октябрьский район

• В 10.00 в сквере им. Г. С. Титова пройдёт праздничная программа, посвящённая празднованию Дня защиты детей.

• В 10.00 в ДК «Октябрьский» (бульвар 9 Января, 99) пройдёт концертно-игровая программа «Чудеса случаются!». Перед зрителями выступит ансамбль народного танца «Палитра», театр танца «Фиеста», ансамбль эстрадной песни «Вдохновение», вокальный коллектив народной песни «Диво» и театральная экспериментальная студия «Классики». Всех детей угостят мороженым и сладостями. Вход свободный.

• В 11.00 на астроплощадке Барнаульского планетария (пр. Сибирский, 38) состоится праздник «Под защитой Вселенной». Ребята примут участие в играх и викторинах со Звездочётом. В 12.00 можно будет бесплатно понаблюдать в телескоп Солнце. Вход свободный.

Пригород Барнаула

• В 11.00 на игровой площадке посёлка Лесной (п. Лесной, 14а) состоится детский праздник «По дороге с облаками».

• В 12.00 в Научном городке (п. Научный городок, 31) пройдёт конкурсно-игровая программа «Счастье, солнце, дружба — вот, что детям нужно». В рамках праздника состоится конкурс рисунков на асфальте «Точка, точка, запятая».

• В 13.00 жители села Гоньба (ул. Школьная, 12а) приглашаются на театрализованную конкурсно-развлекательную программу «Солнца и мира вам, дети!».

• В 16.00 для жителей посёлка Борзова Заимка (ул. Радужная, 87) состоится праздничная программа «Да здравствуют дети на всей планете!».

• В 16.00 состоится праздничное мероприятие для детей Власихинского микрорайона (проезд Фурманова, 1).

2 июня / суббота

Пешая прогулка по лесу

Всех желающих приглашают принять участие в пешем путешествии «Бобровские дали».

Участников ждёт плавание на теплоходе и прогулка по бобровскому лесу.

С собой необходимо взять продукты на два приёма пищи, воду и деньги на билеты (теплоход и автобус Бобровка — Барнаул).

Протяжённость маршрута 19 км.

Справки по тел. 8-923-720-1746.

Время сбора: в 10.30.

Место сбора: у кассы речного вокзала.

Участие бесплатное.

Уборка дендросада

Жителей краевой столицы приглашают принять участие в расчистке дендросада.

Перед работой для добровольцев будет проведена экскурсия и чаепитие на свежем воздухе.

Начало в 11.00.

Место проведения: ул. Парковая, 7.

Участие бесплатное.

Фестиваль мороженного и мыльных пузырей

В парке спорта им. А. Смертина пройдёт «Фестиваль мороженного и мыльных пузырей».

В программе: детская анимационная и шоу программа, бесплатная дегустация мороженного, мастер-классы по приготовлению мороженого, аниматоры, шоу мыльных пузырей и вкусные призы.

Время проведения: с 11.00 до 16.00.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 12в.

Вход свободный.

Гастрономический фестиваль «ЕДАРАМА»

В парке «Центральный» пройдёт Открытый летний гастрономический фестиваль «ЕДАРАМА».

Посетителей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации, еда из разных стран и культур, подарки.

Время проведения: с 12.00 до 18.00.

Вход свободный.

Арт-фестиваль «Потепление»

На ТЭЦ-3 состоится День открытых дверей, в рамках которого пройдёт арт-фестиваль «Потепление».

Барнаульцев ждут познавательные экскурсии на ТЭЦ, парад диджеев, игры, конкурсы, мастер-классы.

Завершится фестиваль концертом группы «ИВАНУШКИ international» и праздничным салютом.

С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность.

Справки по тел. (3852) 99-59-79.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Трактовая, 7.

Вход свободный.