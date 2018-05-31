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В «Старой Сарепте» пройдет «Праздник детства»
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В «Старой Сарепте» пройдет «Праздник детства» 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 2 июня в музее «Старая Сарепта» в Волгограде.
Как сообщает пресс-служба музея, ребят ждет анимационная программа, дискотека, различные конкурсы и игры, стилизованная фотозона. Каждый ребенок получит в подарок фигурный шарик. Главным событием праздника станет шоу гигантских мыльных пузырей.
Напомним, Международный день защиты детей отмечается 1 июня в 60 странах мира. Впервые его празднование состоялось в 1950 году.
Запись на праздничные мероприятия в музее обязательна. Справки по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
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