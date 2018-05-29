«Сброситься на цветы и подарки». Сколько стоит выпускной в детском саду

Теневой оборот родительских средств, которые ежегодно тратятся на выпускные в дошкольных учреждениях, составляет десятки и сотни миллионов рублей.

Ещё лет десять назад о таком явлении, как выпускной в детском саду никто не слышал. Старшей группе в лучшем случае устраивали утренник, на котором малыши прощались с воспитателями.

Сегодня же одним детским праздником дело не ограничивается. Дошколят ждёт настоящий выпускной бал с костюмами и кружевными платьями, аниматорами, сладким столом и подарками для всех сотрудников садика.

АиФ на Дону» подсчитали во сколько обходится такое удовольствие и кому на руку эта ярмарка тщеславия.

Плата за выход

В редакцию обратилась мама ребёнка, который в этом году покидает стены своей первой альма-матер. Родительский комитет предложил сброситься на цветы и подарки воспитателям, вернее всему составу учреждения, от психолога и медсестры до заведующей, памятные презенты самим детям, украшение зала, видео и фотоальбомы.

Всё вместе вылилось в круглую сумму — шесть тысяч рублей. И это не считая праздничного пикника на базе отдыха, который также запланирован. Уточним, что садик не ростовский, а находится в области.

Если принять шесть тысяч за среднюю цифру (где-то гораздо дешевле, но где-то и намного дороже) и пересчитать на 144 тысячи дошколят — именно столько детей в прошлом году вышли из детских садов в Ростовской области — то получится круглая цифра в размере 264 миллионов рублей.

Никем и никогда не учтённые они перетекают из родительских кошельков в карманы персонала дошкольных учреждений и многочисленных фирмочек, специализирующихся на организации детских праздников.

И это, повторимся, праздник без особой роскоши. Если же почитать ростовские форумы, то можно обнаружить, что дело доходит и до аренды ресторанов, ювелирных сертификатов в качестве подарка любимому воспитателю или директору, изготовлений тематических тортов и даже отдельных презентов самому саду в виде телевизора, новой мебели или комплектов посуды. То есть, реально суммы поборов (а как откажешься?) ещё выше!

Деньги на ветер

Впрочем, в региональном министерстве образования заявляют: поборы в садах запрещены! А как быть с добровольными пожертвованиями, сбором которых занимаются сами же родители, никто не знает.

Ведь на практике уже сложилась определённая традиция — никто из персонала никогда не упоминает о деньгах или подарках. Для этого теперь существуют родительские комитеты, которые и заняты сбором дани с родителей. И если раньше на зарвавшегося воспитателя или заведующую можно было найти управу, пожаловавшись в районо, то сегодня повлиять на поборы практически невозможно.

Тех немногих родителей, которые отказываются оплачивать выпускные балы, стыдят активисты-комитетчики. В ход идут и угрозы, и обвинения в безразличии к собственному чаду, мол, пожалели дитю на праздник, выпускной-то раз в жизни, и даже давят на жалость: работа в саду непростая, на зарплату нянечки не пожируешь, остаётся помогать копеечкой.

И так только в детском саду. А впереди ещё выпускной после начальной школы, выпускной после 9-го, а у многих и 11-го класса, и дети, которые постоянно видят, как конвертики с деньгами переходят в руки тех, кто сеет разумное, доброе и вечное.

Может быть, как раз в таких уроках детства и таятся корни той самой коррупции, которую никак не может извести Российское государство?

Комментарий общественника

Зампредседателя Шахтин­ского отделения общест­венной организации «Дон­ская семья» Дарья Завьялова:

«Мы регулярно поднимаем острые вопросы о поборах в детских садах и школах, в том числе и на заседаниях комитета по социальной политике города Шахты.

Например, в апреле этого года, в присутствии депутатов и директора местного отдела образования одна мама пожаловалась, что с неё требуют по 2,5 тысячи на ремонт. В сад ходят двое её детей, то есть, сдать она должна пять тысяч.

После этого заседания в саду началось разбирательство, но в результате многодетную маму чуть не заклевали за то, что она посмела поднять эту тему. Все рапортовали, что собирают деньги добровольно, исключительно во благо детей и по собст­венной инициативе. Поэтому добровольно-принудительные сборы так и будут цвести махровым цветом».