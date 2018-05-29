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Свой «Сириус» появится в Хабаровском крае
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Свой «Сириус» появится в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 24 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровсске на базе Тихоокеанского государственного университета планируют создать Центр раскрытия и поддержки одаренных детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По словам консультанта управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки региона Валентины Ворониной, потребность в создании Центра появилось давно.
— В Хабаровске буквально наполнен одаренными детьми. За последний год 2816 школьников одержали победу в олимпиадах и крупных конкурсах. И вообще — таланты есть у каждого ребенка. Наша задача создать условия, в которых они будут развиваться, — сказала Валентина Воронина.
По ее словам, региональный центр станет филиалом Всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус», расположенного в Сочи. Правительство Хабаровского края намерено заключить специальное соглашение с образовательным фондом «Талант и успех».
— Сейчас разрабатывается дорожная карта структуры Центра. Пока можно сказать, что он станет платформой, где будут объеденены все, имеющиеся в крае, конкурсы, проекты, программы. У любого ребенка, имеющего желание принять в них участие, будет возможность попробовать свои силы. Дети смогут проявить свои способности в самом раннем возрасте. Все это бесплатно, — дополнила Валентина Воронина.
В Краевом центре будут созданы образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». С помощью них произойдет углубленное погружение в предметы, привлечение к решению вопросов инноваций. Все проекты будут иметь непосредственную связь с практикой. Воспитанников будут посвящать в задачи, с которыми работают наиболее перспективные предприятия и компании Хабаровского края.
— Взаимодействие с промышленными компаниями позволит предприятиям сопровождать ребенка: оснащать знаниями, тонкостями профессий, а впоследствии — получить высококвалифицированного и опытного молодого специалиста, — добавила Валентина Воронина.
Приступить к созданию Центра в крае планируется в этом году.
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