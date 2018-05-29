Опубликована афиша мероприятий на День защиты детей в Челябинске

В Челябинске День защиты детей отпразднуют на нескольких площадках. Основное действо будет происходить в парке Гагарина. Там состоится гала-концерт фестиваля «Город детства», на котором выступят более 200 юных артистов.

— Для зрителей выступят вокальные и танцевальные коллективы, а также сольные исполнители. На сцену выйдут как совсем маленькие начинающие артисты — воспитанники детских дошкольных учреждений, так и юные звездочки, имена которых известны далеко за пределами Челябинской области, — сообщили в министерстве.

Там же для гостей организуют конкурсы, игры, викторины, мастер-классы, фотосеты с ростовыми куклами сказочных персонажей. Завершит программу дискотека, которой будут «рулить» профессиональные диджеи.

Кроме того культпрограмму приготовили городские библиотеки. С 11:00 до 13:00 в библиотеке Пушкина на бульваре Славы откроется «Бульвар читающего детства». Ребятам предложат принять участие в спортивной эстафете, конкурсе рисунков на асфальте и квесте по сказкам. В финале дети запустят в небо воздушные шарики с заветными желаниями.

А в областной публичной библиотеке приглашают посетить выставку художницы из Миасса Натальи Бронниковой «Ниточки вечности». На ее картинах изображен фантазийный мир, в котором царят нежность, добро и любовь.