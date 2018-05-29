Ещё
Опубликована афиша мероприятий на День защиты детей в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Опубликована афиша мероприятий на День защиты детей в Челябинске 

Хорошие новости 21 минуту назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске День защиты детей отпразднуют на нескольких площадках. Основное действо будет происходить в парке Гагарина. Там состоится гала-концерт фестиваля «Город детства», на котором выступят более 200 юных артистов.
— Для зрителей выступят вокальные и танцевальные коллективы, а также сольные исполнители. На сцену выйдут как совсем маленькие начинающие артисты — воспитанники детских дошкольных учреждений, так и юные звездочки, имена которых известны далеко за пределами Челябинской области, — сообщили в министерстве.
Там же для гостей организуют конкурсы, игры, викторины, мастер-классы, фотосеты с ростовыми куклами сказочных персонажей. Завершит программу дискотека, которой будут «рулить» профессиональные диджеи.
Кроме того культпрограмму приготовили городские библиотеки. С 11:00 до 13:00 в библиотеке Пушкина на бульваре Славы откроется «Бульвар читающего детства». Ребятам предложат принять участие в спортивной эстафете, конкурсе рисунков на асфальте и квесте по сказкам. В финале дети запустят в небо воздушные шарики с заветными желаниями.
А в областной публичной библиотеке приглашают посетить выставку художницы из Миасса Натальи Бронниковой «Ниточки вечности». На ее картинах изображен фантазийный мир, в котором царят нежность, добро и любовь.
Хорошие новости: последние новости
Учитель информатики из Челябинска по старинным гравюрам собрал волынку и научился на ней играть Родомир и Княгиня: ЗАГС составил топ редких имен у малышей-южноуральцев Челябинскому педиатру-велосипедисту фирма-производитель подарила новенький велик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино13
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь1
Стала известна дата начала съемок фильма «Цой»
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение