Наконец-то каникулы, или как собрать ребенка в лагерь

Лето, природа, солнце — вы с ребенком весь год ждали этого момента. Но если поездка действительно первая, то в голове просто куча вопросов. Как подготовить чадо к загородному лагерю? Что дать с собой, а без чего вполне можно обойтись?

Потеряв — не плачем, или «выкрасить и выбросить»

Примиритесь с одним простым фактом. Любая вещь, которую вы дадите ребенку с собой, имеет все шансы не вернуться домой. Поэтому перед поездкой в лагерь не нужно бежать с деточкой в магазин, и покупать брендованную обувь или одежду. Вполне сойдет недорогой, но удобный ширпотреб. Пусть ребенок поможет вам выбрать для него бейсболку, или майку, или кроссовки. Процесс выбора заставит его хотя бы запомнить, что это именно его вещи.

Очень рекомендуем вам составить список того, что даете с собой в лагерь. Причем, список лучше сделать в двух экземплярах, один отдать ребенку или вожатому. Под роспись. В случае, если какие-то из дорогих сердцу вещей все-таки пропала, ребенок должен будет ее описать, сверить со своим списком. Только так он докажет свое право на «потеряшку», если она найдется.

Итак, список составлен, начинаем собирать сумку.

В процессе сборов с ребенком надо обсуждать выбор вещей, их функции, целесообразность их использования. Но не превращайте сборы в повод для скандалов, упреков, борьбы за свой авторитет. Пусть берет, что хочет — из СВОИХ вещей — но с осознанием полной ответственности за них.

СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Хороший список — это половина сборов. Пусть в нем будут такие разделы:

1. ОДЕЖДА:

— головной убор (кепка, панама), — бандана, — джинсы, брюки, — ветровка, — теплая кофта, — рубашка, — шорты, — трико, спортивный костюм, — футболки, — плавки, — трусы, — майки, — носки, — платки носовые.

Девочки добавляют к этому списку еще какие-то пункты, в которых разбираются только они сами. Порекомендуем только взять ночную рубашку или пижаму

Лучше не поленится, и хотя бы на крупные вещи нашить бирки.

Положите побольше нижнего белья — оно имеет свойство теряться в первую очередь. Если вы отправляете ребенка на море — не стоит складывать с собой много брюк и кофт, носить их будет негде Зато не помешает пластиковый дождевик.

Поговорите с ребенком о том, что плотные вещи лучше вытащить из чемодана и хранить в шкафу, иначе они просто «протухнут». Головной убор — обязателен в любом лагере, хоть на море, хоть в лесу.

ОБУВЬ — это важно

Отправляю ребенка в жаркий климат, положите ему открытую обувь, в ней легче и это, как минимум, профилактика грибка. К мальчишеским кроссовкам лучше положить запасные стельки— «аромат» от них пойдет очень быстро. Спросите ребенка — намерен ли он участвовать во всяких танцевальных конкурсах или дискотеках. Возможно, понадобятся дополнительные туфли или ботинки

В лесных лагерях необходимы резиновые сапоги и побольше запасных носков

«И зубной порошок, и густой гребешок»

Пляжное полотенце необходимо не только для того, чтобы вытереться после купания и не замерзнуть, но и для того, чтобы не сгореть на солнце. Капли воды фокусируют лучи солнца, обжигая кожу. Ну и в качестве лежанки оно тоже незаменимо

Не забудьте про мыло и мыльницу. Лучше несколько маленьких кусочков с хорошим запахом, а то раскиснет и провоняет всю тумбочку. Шампунь лучше купить в маленьких одноразовых пакетах. Большой флакон непременно разольется еще по дороге на отдых. Или, в лучшем случае, будет забыт в первой же душевой

Зубную пасту у детей часто забирает вожатый, чтобы не мазались. Зубных щеток положите несколько. «Одну, любимую» точно потеряет. Ну и убедите ребенка чистить зубы не только утром, но и на ночь, а то оставшееся на каникулах время он проведет в кресле стоматолога.

Туалетная бумага, а лучше салфетки. Пригождаются в самых разных случаях. Одноразовые платки, потому что в лагере — всегда сопли.

Дезодорант! Жара заставляет потеть, даже если ваш ребенок еще не подросток. А теперь представьте 6-8 мальчиков в одном небольшом помещении…. Так что да — роликовый антиперспирант со слабым ароматом. Но учтите, дешевый дезодорант в жару весьма токсичен.

Не забудьте средства защиты от солнца, особенно при поездке на юг. Без них возможны ожоги кожи и даже меланома. Реппелент от комаров. Лучше купить крем подороже — он эффективнее и не так вреден для кожи. Укусы южных комаров у многих детей вызывают сильную кожную реакцию — надо иметь специальный крем.

Без бумажки ты… С любого документа, который потребует от вас руководство лагеря, нужно сделать копию!

— Личные документы (свидетельство, паспорт, загранпаспорт)— Медицинскую справку. — Анкету. Некоторым лагерям требуется описание хронических заболеваний ребенка, аллергии, личных предпочтений, увлечений и других индивидуальных качеств. — Согласие с правилами и распорядком лагеря. — Копию медполиса. — Путевку. — Для пересечения границы — нотариально заверенное согласие от родителей. — Деньги. Если это предусмотрено правилами, их надо сдать сопровождающему или иному ответственному лицу — и расписаться под суммой. Те деньги, что остаются с ребенком, надо хранить в застегивающихся карманах одежды — и не оставлять эту одежду без присмотра. Самый скверный способ перевозить деньги — в кошелечке в наружном кармане сумки. Хуже этого — только в кулачке. — Тетрадку для рисования. Ручки, карандаши. — Журнальчик, полистать. Или небольшую книжку — для тех, кто любит читать.

— Записка в сумку: ФИО, телефон родителей, адрес домашний, адрес лагеря. На тот случай, если потеряют или перепутают сумку, чемодан, а может, и самого ребенка — многие не помнят этих данных!

ЕДА. Еда…Еда!

О еде, конечно, разговор отдельный. Самая распространенная картина — дети садятся в поезд, достают чипсы или печенье, и начинают с упоением свинячить. Это малоприятная картина, но бороться практически бесполезно. Остается только напомнить, что скоропортящиеся продукты в условиях жары весьма опасны. Ваш юный путешественник может угодить в больницу еще до прибытия к месту отдыха. Например, категорически не рекомендуем консервы.

Хороши — мытые яблоки и мандарины, покупная выпечка. Минералка или негазированная вода. Соки лучше в маленьких упаковках — на один раз.

Итак. Надо помнить, что все мелкие, да и крупные вещи могут быть украдены, разбиты, потеряны. Поэтому не привязывайтесь к ним, относитесь к утратам спокойно. Зато если после поездки все вернется в целости и сохранности — будет повод приятно удивиться! Не берите ничего тяжелого, портящегося, секретно-интимного (что может стать предметом насмешек), особо ценного.