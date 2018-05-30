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Занятия в Детском творческом центре в Летнем «Пионере»
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Занятия в Детском творческом центре в Летнем «Пионере» 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
5 июня в 11:00 в Летнем «Пионере» в Парке Сокольники начнется четвертый сезон работы Детского творческого центра. В этом году дети вместе с преподавателями посвятят себя изучению географии: социальной, политической, экономической, культурной и даже гастрономической.
5 июня, на открытии Детского творческого центра, дети не будут учиться, а будут только веселиться. В программе — постройка гигантского глобуса, создание маленьких дирижаблей и мороженое из жидкого азота.
В июне участники будут изучать Запад: обычаи, политический строй, спорт, культуру и языки стран Европы и Северной Америки. Июль будет посвящен Востоку, а август — Югу: дети познакомятся со странами Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
Занятия Детского творческого центра будут проходить на протяжении всего лета со вторника по четверг с 10:00 до 14:00. Дети смогут не только интересно провести время, но и получить новые знания.
Вход на все занятия Детского творческого центра бесплатный по предварительной регистрации.
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