Амстердам с детьми: где гулять, что смотреть и чем заняться

«Вы что, собрались в Амстердам с детьми? И что они там будут делать: травку курить?» — даже на паспортном контроле и в самолете люди с большим удивлением иногда реагируют на идею детской поездки в Амстердам. Однако этот город отлично подходит для семейного путешествия: здесь много парков, музеев, площадок и очень приветливые жители.

Музей NEMO

Интерактивный музей для детей всех возрастов. Первый этаж посвящен физическим явлениям. На втором — сенсорная зона и огромный макет роботизированной фабрики шариков, где можно потренироваться работать на складе или грузить товары в грузовики. Еще здесь показывают очень крутой фильм про происхождение Вселенной, в котором молекулы путешествуют во времени от Большого взрыва до современности.

Есть специальная зона для подростков про изменения в теле, безопасный секс и поцелуи. Здесь стоит смешной экспонат, показывающий особенности французского поцелуя.

На последнем этаже — кафе с огромной верандой и видом на город. В разных частях музея проходят мастер-классы, и дети смогут смастерить себе что-нибудь на память. А если нет — внизу находится большой магазин сувениров и игрушек научной тематики.

На музей можно потратить полдня. И лучше приходить пораньше и в будни, так как в выходные всегда много людей.

www.amsterdam.info

Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam вт-вс с 10.00 до 17.30. В дни школьных каникул музей работает по другому расписанию, которое можно уточнить по ссылке. дети до 4 лет бесплатно, посетители старше 4 лет — € 16.50 Подробнее

Зоопарк Artis

Королевский зоопарк, в котором животные содержатся максимально свободно: здесь почти нет клеток и ограждений, зато много зелени и цветов. На входе можно найти материалы для квеста: по всему зоопарку расположены станции, где печатями нужно отмечать сделанные задания.

Нельзя пропустить дом бабочек и аквариум с рыбами разных экосистем. Впрочем, посмотреть приятно на всех животных: они ухожены, сыты и выглядят здоровыми и довольными.

А еще рядом с зоопарком расположен ботанический сад. Там есть приятное кафе с открытой верандой, в котором можно отдохнуть от шума города.

Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam пн-вс 10.00 — 18.00 дети до 2 лет бесплатно, 3-9 лет € 19,50, старше 9 лет € 23,00. При покупке билетов онлайн стоимость на 2 евро дешевле.

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Нидерландский морской музей

Этот музей находится недалеко от музея NEMO, но совмещать посещение не нужно: детям может быть слишком много впечатлений за один раз.

Здесь можно посмотреть на карты первых географических открытий и почитать историю путешествий. Один из главных экспонатов — настоящий корабль, в котором можно пострелять из пушек, покрутить штурвал и посмотреть, как был устроен быт на судне.

Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam пн-вс 9.00 до 17.00 дети до 3 лет бесплатно, от 4 до 17 лет € 8,00, взрослые — € 16,00 Подробнее

Музей Ван Гога и Рейксмюсеум

Эти два музея — обязательные номера детской и взрослой программы. В Рейксмюсеуме представлена голландская живопись от Раннего Средневековья до середины XIX века. Здесь хранятся картины Вермеера, Терборха, Рембрандта и других известных художников. Отдельно в Галерее славы висит картина «Ночной дозор». Детям будет интересно посмотреть на коллекцию кукольного фарфора и кукольные дома. Эти дома вошли в моду в XVII веке и служили подарком на дни рождения юных барышень. Дома представляют собой точную копию настоящих особняков: в вазами, люстрами и каминами. Дети обожают их разглядывать.

В Музее Ван Гога выставлены 200 картин и множество рисунков великого художника.

С детьми в музеях не всегда просто, поэтому важна подготовка. Перед поездкой можно смотреть репродукции картин, читать про художников и рисовать, глядя на произведения. Детям гораздо интереснее встретить или найти в музее что-то знакомое.

Для старших детей можно приготовить квест из 10-15 вопросов и заданий (например, сосчитать подсолнухи на картине Ван-гога, найти самую большую картину в музее (Рембрант «Ночной дозор»). Занимает квест около часа, ведь именно столько ребенок может сконцентрировано ходить по залам «как взрослый». В Рейхсмузее продается семейный путеводитель, который поможет сделать посещение более интересным.

Музей Ван Гога Museumplein 6, Amsterdam пн-чт, вс 10.00 — 19.00, пт-сб 10.00-21.00 дети до 18 бесплатно, взрослые € 18 Подробнее

Рейксмюсеум Museumstraat 1, Amsterdam пн-вс 10.00 до 17.00 посетители до 18 лет бесплатно, взрослые — € 17.50 Подробнее

Парк Keukenhof

В конце апреля — начале мае обязательно нужно заглянуть в парк цветов Keukenhof. Этот королевский парк знаменит на весь мир своими тюльпанами. Цветущие пространства неизменно впечатляют детей и становятся чуть ли не главным воспоминанием о поездке. В 2018 году парк работал с 22 марта по 13 мая. В 2019 году Кёкенхоф будет открыт с 21 марта по 19 мая. Тема парка в 2019 году — Сила цветов (Flower Power).

Stationsweg 166A,2161 AM Lisse 21 марта 19 мая 2019 года пн-все 08:00 — 19:30, кассы закрываются в 18.00 дети до 3 лет бесплатно, 4-11 лет € 8, старше 11 лет и взрослые € 18. Билеты можно приобрести в интернет-магазине осенью 2018 года или купить в кассах у входа в Кёкенхоф в течение времени работы парка

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Велосипеды

Пункты проката велосипедов есть на каждом шагу и почти везде предлагают детские кресла. Стоит велосипед порядка 14 евро в день (можно торговаться). Перед выездом «на большую арену» хорошо бы немного потренироваться на тихих улочках. Главное правило движения — быть в потоке, не совершать резких движений и обозначать все маневры руками. Велосипеды надо обязательно пристегивать, даже если отошли на 5 минут, об этом много раз скажут в прокате и покажут, как пользоваться замками.

Где есть?

Залог успешных поездок с детьми — вовремя их кормить и давать отдохнуть. В Амстердаме оптимальный вариант: супермаркеты Albert Heijn. Здесь огромный выбор готовой еды: салаты, нарезанные фрукты и овощи, сэндвичи, смузи, сыр. Везде продается картошка фри и хот-доги с селедкой (многим детям они очень нравятся).

Погода

В Амстердаме погода очень переменчивая: через 5 минут после солнца и жары может пойти дождь, начаться сильный ветер, а потом опять выглянет солнце. Поэтому детям лучше взять резиновые сапоги и плащи/непродуваемые куртки с капюшоном либо легкие пуховые жилетки, которые можно надеть под куртку, а потом снять, если жарко. Для вечерних велосипедных прогулок очень актуально.

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