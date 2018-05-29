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Выставка-ярмарка детских товаров алтайского производства пройдет в Барнауле
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Выставка-ярмарка детских товаров алтайского производства пройдет в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Выставка-ярмарка детских товаров и продуктов алтайского производства пройдет в Барнауле 1 июня в рамках краевого фестиваля «Алтайский край — территория счастливого детства».
Более 100 компаний представят продукты питания для детей: детские колбаски, сосиски из мяса без гормонов и стимуляторов роста; молочные продукты, адаптированные смеси для детей; цельнозерновые хлопья; снеки; специализированные чаи и фитопродукты. Также здесь можно будет купить школьную форму и мебель, товары для новорожденных, игрушки, текстиль, товары для спорта и отдыха.
Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, викторинах, конкурсах, посмотреть презентации компаний, которые предлагают образовательные и развивающие услуги для детей.
Выставка-ярмарка пройдет с 11:00 до 17:00 часов 1 июня на пешеходной зоне улице Мало-Тобольской.
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