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Москва готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей
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Москва готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столица готова к проведению детской оздоровительной кампании для московских детей в городских и загородных лагерях, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«С нашей точки зрения, Москва к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года — и выездной, и городской — готова», — сказал Филиппов.
Он добавил, что около 97% московских детей, имеющих право на льготный отдых, получили сертификаты на путевки через mos.ru, при этом их семьям не было необходимости обращаться в государственные органы, учреждения соцзащиты и так далее. Информационное и техническое сопровождение летней оздоровительной кампании в 2018 году проходит без особенных нарушений. Бюджетное финансирование детской оздоровительной кампании в Москве в текущем году не сократилось по сравнению предыдущим годом, регион является лидером по бюджетной обеспеченности и количеству детей, которые в летнюю кампанию отправляются на отдых и оздоровление.
«3,9 миллиарда рублей выделяет московский бюджет. Порядка 100 тысяч московских детей за эти средства детским отдыхом в разных направлениях охвачены», — сказал Филлипов.
РИАМО: последние новости
Около 250 учреждений примут детей на летний отдых по проекту «Московская смена» Летний отдых для московских детей в 2018 году организован по 7 направлениям Оздоровительные лагеря для московских детей проходят три обязательных проверки
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