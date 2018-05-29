Более 4 тыс. вожатых будут работать в детских оздоровительных лагерях для детей из Москвы

Порядка 4 тысяч вожатых прошли обучение для работы в летние смены 2018 года в детских оздоровительных лагерях для московских детей, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Все вожатые, которые работают на наших оздоровительных площадках, вне зависимости от регионов, — московские студенты, которые с октября прошлого года проходят тренинги, проверку на подготовку в Московской школе вожатых. Мы подготовили более 4 тысяч сотрудников, каждый из которых приходит по трудовому договору, строго исполняет режим детского оздоровительного дня», — сказал Филиппов.

По его словам, трудоустройство вожатых производится через «Мосгортур», потому столица контролирует работу сотрудников даже в иногородних лагерях. Коррективы в расписание дня вносятся только при согласовании с руководством в целях соблюдения летней оздоровительной программы и безопасности детей.