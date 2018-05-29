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В Орле покажут «Василия Тёркина»
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В Орле покажут «Василия Тёркина» 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Молодежная патриотическая акция «Я горжусь тобой, Россия!» пройдёт в областном центре сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба администрации города.
Театр им. И. С. Тургенева покажет спектакль «Василий Тёркин». В акции «Я горжусь тобой, Россия!» примут участие школьники. воспитанники учреждений дополнительного образования и подростки, состоящим на учете в ПДН.
Начало спектакля в 14.00. После представления, в 16.00, актёры театра проведёт творческую встречу с детьми и ответят на их вопросы.
Сообщение В Орле покажут «Василия Тёркина» появились сначала на РИА 57.
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