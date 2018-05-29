В Орле покажут «Василия Тёркина»

Молодежная патриотическая акция «Я горжусь тобой, Россия!» пройдёт в областном центре сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Театр им. И. С. Тургенева покажет спектакль «Василий Тёркин». В акции «Я горжусь тобой, Россия!» примут участие школьники. воспитанники учреждений дополнительного образования и подростки, состоящим на учете в ПДН.

Начало спектакля в 14.00. После представления, в 16.00, актёры театра проведёт творческую встречу с детьми и ответят на их вопросы.