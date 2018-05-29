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Оздоровительные лагеря для московских детей проходят три обязательных проверки
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Оздоровительные лагеря для московских детей проходят три обязательных проверки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Детские оздоровительные лагеря, в которых проведут летние смены ребята из Москвы, прошли три строгих проверки на готовность, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.
«Мы чувствуем поддержку депутатского корпуса, Московской федерации профсоюзов, коллег из департаментов. Отдельно хотим поблагодарить коллег, контролирующие органы из МЧС и Роспотребнадзора, МосГИКа. Мы третий год продолжаем практику трехступенчатой проверки каждой базы», — сказал Филиппов.
По его словам, после того как база выиграла тендер, ее готовность проверяют по московскому стандарту специалисты. Почти все в эту проверку получают существенный перечень замечаний от косметических вопросов до вопросов водоснабжения, подготовки пляжа, спортивных зон и так далее. Перед заездом сотрудники Роспотребнадзора и других контролирующих органов проводят проверку на предмет устранения всех выявленных на первом этапе дефектов.
«Жесткая, но очень нужная работа позволяет нам не допустить ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью московских детей. Мы принимаем все меры, чтобы уровень травматизма был сведен к нулю», — сказал Филиппов.
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