Кутепов призвал прекратить организацию детского летнего отдыха в школах

Летний отдых в стенах той же школы, где дети провели весь учебный год, — не отдых, а фикция. И эта практику пора заканчивать. Об этом 29 мая на заседании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности заявил его глава, сенатор от Санкт — Петербурга Андрей Кутепов

«Врачи этот отдых на полдня в школе, во время летних каникул, называют фикцией. И я с этим согласен. Дети приходят в те же стены, где они проводят учебный год, и пора эту практику прекращать», — сказал Кутепов, обращаясь к присутствующей на заседании члену Комитета палаты по социальной политике Валентине Петренко

Она согласилась с коллегой и пообещала начать проработку вопроса. Кутепов в свою очередь сообщил, что сейчас в Санкт — Петербурге и Ленинградской области количество мест в оздоровительных лагерях превышает возможности конкурсных процедур.

«Мы конкурсы начинаем проводить только в мае, это неправильно. То есть, фактически, до начала июня родители даже не знают, в какие летние лагеря смогут отправить своих детей и потому отправляют их в школу, на так называемый оздоровительный отдых», — объяснил сенатор.