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Кутепов призвал прекратить организацию детского летнего отдыха в школах
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Кутепов призвал прекратить организацию детского летнего отдыха в школах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Летний отдых в стенах той же школы, где дети провели весь учебный год, — не отдых, а фикция. И эта практику пора заканчивать. Об этом 29 мая на заседании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности заявил его глава, сенатор от Санкт — Петербурга Андрей Кутепов.
«Врачи этот отдых на полдня в школе, во время летних каникул, называют фикцией. И я с этим согласен. Дети приходят в те же стены, где они проводят учебный год, и пора эту практику прекращать», — сказал Кутепов, обращаясь к присутствующей на заседании члену Комитета палаты по социальной политике Валентине Петренко.
Она согласилась с коллегой и пообещала начать проработку вопроса. Кутепов в свою очередь сообщил, что сейчас в Санкт — Петербурге и Ленинградской области количество мест в оздоровительных лагерях превышает возможности конкурсных процедур.
«Мы конкурсы начинаем проводить только в мае, это неправильно. То есть, фактически, до начала июня родители даже не знают, в какие летние лагеря смогут отправить своих детей и потому отправляют их в школу, на так называемый оздоровительный отдых», — объяснил сенатор.
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