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1 июня дети могут бесплатно посмотреть спектакль в театре им. Наталии Сац
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1 июня дети могут бесплатно посмотреть спектакль в театре им. Наталии Сац 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Дети — главные зрители Театра Сац, ради которых Наталией Сац и был создан Детский музыкальный театр, и ради которых вот уже более 50-ти лет в его залах исполняется оперная и балетная классика. В день защиты детей, 1 июня, в 18:00, все юные зрители, которым еще не исполнилось 16 лет, могут посмотреть спектакль «Повелитель мух» Ефрема Подгайца бесплатно! По условиям акции, билеты нужны только для взрослых, а все ребята, сколько бы их ни было в семье, посмотрят эту рок-классик оперу бесплатно. Театр ни ставит никаких ограничений — ни по количеству человек, которые могут принимать участие в акции, ни даже по обязательности прямого родства: с вами могут пойти друзья ваших детей или дети ваших друзей. Это, как и многое другое в Театре Сац, делается для того, чтобы как можно больше юных зрителей узнали и полюбили бы музыкально-театральное искусство. И, разумеется, так, радушно распахивая двери, театр поздравляет своих зрителей с Днём защиты детей.
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