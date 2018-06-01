Ещё
В Москве дети смогут бесплатно попасть на спектакль в театр Наталии Сац
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Москве дети смогут бесплатно попасть на спектакль в театр Наталии Сац 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Детский музыкальный театр имени Наталии Сац проводит специальную акцию, приуроченную к Международному Дню защиты детей, в пятницу все юные зрители до 16 лет смогут посмотреть спектакль «Повелитель мух» Ефрема Подгайца бесплатно.
"По условиям акции, билеты нужны только для взрослых, а все ребята, сколько бы их ни было в семье, посмотрят нашу рок-классик оперу бесплатно", — сообщили в пресс-службе театра.
Театр не ставит ограничений ни по количеству человек, которые могут принять участие в акции, ни по обязательности прямого родства посетителей. «Ведь наша главная задача — сделать так, чтобы как можно больше юных зрителей узнали и полюбили бы музыкальный театр», — сообщили в пресс-службе.
РИА Новости: последние новости
Театр Образцова устроит детский праздник Россияне назвали 10 мест, которые нужно показать ребенку, пока он не вырос Москва готова к проведению детской летней оздоровительной кампании
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть4
Ляпы в советских кинохитах6
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина5
Помните ли вы Цоя: тест33
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»42
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение