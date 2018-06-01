В Москве дети смогут бесплатно попасть на спектакль в театр Наталии Сац

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Детский музыкальный театр имени Наталии Сац проводит специальную акцию, приуроченную к Международному Дню защиты детей, в пятницу все юные зрители до 16 лет смогут посмотреть спектакль «Повелитель мух» Ефрема Подгайца бесплатно.

"По условиям акции, билеты нужны только для взрослых, а все ребята, сколько бы их ни было в семье, посмотрят нашу рок-классик оперу бесплатно", — сообщили в пресс-службе театра.

Театр не ставит ограничений ни по количеству человек, которые могут принять участие в акции, ни по обязательности прямого родства посетителей. «Ведь наша главная задача — сделать так, чтобы как можно больше юных зрителей узнали и полюбили бы музыкальный театр», — сообщили в пресс-службе.