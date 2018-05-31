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В театр Сац идем бесплатно!
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В театр Сац идем бесплатно! 

Вечерняя Москва 7 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
1 июня Детский музыкальный театр имени Наталии Сац проводит специальную акцию, приуроченную Дню защиты детей.
Дети — главные зрители Театра Сац, ради которых Наталией Сац и был создан Детский музыкальный театр, ради которых вот уже более 50-ти лет в его залах исполняется оперная и балетная классика.
В день защиты детей, 1 июня, в 18.00, все юные зрители, которым еще не исполнилось 16 лет, могут посмотреть спектакль «Повелитель мух» Ефрема Подгайца, бесплатно. По условиям проводимой театром акции, билеты нужны только для взрослых, а все ребята, сколько бы их ни было в семье, посмотрят спектакль, ничего за это не платя.
Театр не ставит никаких ограничений — ни по количеству человек, которые могут принимать участие в акции, ни даже по обязательности прямого родства: с вами могут пойти друзья ваших детей или дети ваших друзей. Это, как и многое другое в Театре Сац, делается для того, чтобы как можно больше юных зрителей узнали и полюбили бы музыкально-театральное искусство. И, разумеется, так, радушно распахивая двери, театр поздравляет своих зрителей с Днем защиты детей.
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