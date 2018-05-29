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В Адыгее заработала «горячая линия» по вопросам качества детских товаров
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В Адыгее заработала «горячая линия» по вопросам качества детских товаров 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
До 11 июня 2018 года Управление Роспотребнадзора по Адыгее проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.
Жители республики могут обратиться за консультацией по вопросам качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы и школьных принадлежностей, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров и по услугам детского отдыха, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по РА.
Получить консультацию можно по следующим телефонам:
— 8 (8772) 57-12-25 (Отдел санитарного надзора);
— 8 (8772) 52-74-42 (Отдел защиты прав потребителей);
— 8 (8772) 52-66-15 (Общественная приемная: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00);
— 8 (8772) 52-18-47 (Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея);
Также Вы можете лично обратиться для оказания помощи в Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея в общественную приемную по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина,74.
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