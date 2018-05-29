Летний отдых для московских детей в 2018 году организован по 7 направлениям

Детский оздоровительный летний отдых в Москве будет организован по семи различным направлениям, среди них спорт, творчество, путешествия, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям генеральный директор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников

«Программ в этом году семь, направленных на разное: спорт, художественное творчество, экологию, природу, путешествия. На наш взгляд, они всесторонние и вносят разнообразие в отдых ребенка», — сказал Овчинников.

Он добавил, что из программы в целях безопасности детей исключены экстремальные развлечения, такие как конные прогулки, водные переправы, скалолазание и другие травмоопасные виды досуга.

«Всего выездным отдыхом по линии «Мосгортура» охватываем более 33 тысяч детей. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, дети-сироты и инвалиды, часть из которых едут в сопровождении родителей. Примерно такое же количество охватывает Федерация профсоюзов, которые отправляют в лагеря детей сотрудников подведомственных предприятий», — добавил Овчинников.

Он добавил, что летняя кампания уже началась, более 220 детей-сирот отдыхают, многие — в сопровождении родителей. География отдыха столь же разнообразна, как и последние три года: всего порядка 44 организаций, баз отдыха или летних лагерей.

«Это традиционно Краснодарский край, Крым, Севастополь, Кавказские Минеральные Воды. С прошлого года появились побережья Черноморское и Азовского моря; в основном дети отдыхают на юге. Те, кому по противопоказаниям этого делать нельзя, отдыхают в средней полосе. Вожатых подготовлено около 4 тысяч, они прошли обучение в Центральной Московской школе вожатых, особое внимание в этом году уделяем безопасности детей, обучение проходило вместе с сотрудниками МЧС », — сказал Овчинников.

По его словам, для детей, которые проведут летний отдых в Москве, на время проведения чемпионата мира по футболу в столице предусмотрены программы вне зон перекрытий или массовых скоплений болельщиков.