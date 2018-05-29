Ещё
Летний отдых для московских детей в 2018 году организован по 7 направлениям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Летний отдых для московских детей в 2018 году организован по 7 направлениям 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Детский оздоровительный летний отдых в Москве будет организован по семи различным направлениям, среди них спорт, творчество, путешествия, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям генеральный директор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников.
«Программ в этом году семь, направленных на разное: спорт, художественное творчество, экологию, природу, путешествия. На наш взгляд, они всесторонние и вносят разнообразие в отдых ребенка», — сказал Овчинников.
Он добавил, что из программы в целях безопасности детей исключены экстремальные развлечения, такие как конные прогулки, водные переправы, скалолазание и другие травмоопасные виды досуга.
«Всего выездным отдыхом по линии «Мосгортура» охватываем более 33 тысяч детей. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, дети-сироты и инвалиды, часть из которых едут в сопровождении родителей. Примерно такое же количество охватывает Федерация профсоюзов, которые отправляют в лагеря детей сотрудников подведомственных предприятий», — добавил Овчинников.
Он добавил, что летняя кампания уже началась, более 220 детей-сирот отдыхают, многие — в сопровождении родителей. География отдыха столь же разнообразна, как и последние три года: всего порядка 44 организаций, баз отдыха или летних лагерей.
«Это традиционно Краснодарский край, Крым, Севастополь, Кавказские Минеральные Воды. С прошлого года появились побережья Черноморское и Азовского моря; в основном дети отдыхают на юге. Те, кому по противопоказаниям этого делать нельзя, отдыхают в средней полосе. Вожатых подготовлено около 4 тысяч, они прошли обучение в Центральной Московской школе вожатых, особое внимание в этом году уделяем безопасности детей, обучение проходило вместе с сотрудниками МЧС», — сказал Овчинников.
По его словам, для детей, которые проведут летний отдых в Москве, на время проведения чемпионата мира по футболу в столице предусмотрены программы вне зон перекрытий или массовых скоплений болельщиков.
РИАМО: последние новости
Около 250 учреждений примут детей на летний отдых по проекту «Московская смена» Фонду помощи детям передали здание в центре Москвы в безвозмездное пользование Оздоровительные лагеря для московских детей проходят три обязательных проверки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь2
Самые глупые ляпы про русских в американском кино13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят1
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение