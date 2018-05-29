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В Адыгее стартовала Всероссийская акция «Судебные приставы — детям»
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В Адыгее стартовала Всероссийская акция «Судебные приставы — детям» 

АиФ Адыгея 48 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Адыгее с сегодняшнего дня во всех районных отделах судебных приставов проводится Всероссийская акция «Судебные приставы — детям».
«Акция направлена на пробуждение сознательности родителей и оплате алиментных обязательств в преддверие Дня защиты детей. Должники по алиментным платежам — особая категория должников, требующая особого подхода. В работе с ними судебному приставу приходится применять нестандартные методы общения», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
В рамках акции во всех структурных подразделениях Управления будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности взыскания алиментных платежей.
Во избежание применения принудительных мер взыскания Управление ФССП России по Республике Адыгея обращается к родителям, являющимся должниками по алиментам. Не лишайте своих детей самого необходимого, погасите имеющуюся задолженность!
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