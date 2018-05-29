Ещё
Детские лагеря под Калугой остались без ремонта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детские лагеря под Калугой остались без ремонта 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Всего в муниципальной собственности находится пять лагерей: «Смена», «Белка», «Искра», «Чайка» и «Дружба». Не используются по назначению два лагеря — «Искра» и «Дружба».
Лагерь «Искра» был введен в эксплуатацию в 1958 году, в настоящее время часть корпусов находится в аварийном состоянии. Лагерь был закрыт в 2016 году связи с необходимостью сноса двух аварийных корпусов. Для возобновления функционирования лагеря необходимо строительство модульного жилого корпуса на 200 койко-мест, отвечающего санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН. Для проведения данных работ необходимо порядка 52 миллионов рублей, включая работы по прокладке водопровода и сети электроснабжения.
Также в лагере требуется провести демонтаж бани, хозяйственного блока, части административных зданий, столбов электроснабжения, уличных умывальников и туалетов, клуба и складских помещений с вывозом строительного мусора. На проведение этих работ потребуется еще порядка 4 миллионов рублей. 5 миллионов рублей потребуется на ремонт и ревизию скважины, водонапорной башни, оборудование помещения столовой, футбольного поля, спортивной площадки и замены части ограждения. На проведение земляных и ландшафтных работ по территории лагеря необходимо будет выделить 1,5 миллиона рублей.
Детский оздоровительный лагерь «Дружба» находился в ведении ФГУП «Калужский электромеханический завод» и функционировал до 2002 года. В настоящее время лагерь находится на балансе МУП «УК МЖД Московского округа», часть строений лагеря разрушена, оставшиеся находятся в аварийном состоянии либо требуют ремонта и реконструкции.
— Если не заниматься такими объектами как «Дружба» и «Искра», то в скором времени лагеря будут полностью разрушены и непригодны к дальнейшему использованию, — уверен председатель комиссии Денис Курганов, — лагерь «Дружба» необходимо изъять из хозяйственного ведения МУПа и передать в казну муниципалитета. После этого появится потенциальная возможность реанимировать лагерь, например, с применением механизмов муниципально-частного партнерства, путем передачи его в концессию или долгосрочную аренду. Управлению экономики следует также рассмотреть возможность перепрофилирования лагеря.
Обсудив ситуацию, депутаты пришли к выводу, что бюджет Калуги не располагает необходимыми средствами для восстановления и реконструкции лагерей и такое положение сохранится и в обозримом будущем. Также отмечалось, что детский отдых как инвестиционный проект не интересен бизнесу и найти потенциальных инвесторов будет очень непросто. Члены комиссии приняли решение обратиться к городскому голове и выяснить его позицию по дальнейшей судьбе муниципальных детских лагерей, не использующихся по прямому назначению.
Российская Газета: последние новости
В Португалии двухлетний россиянин впал в кому Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми В ФРГ начали штрафовать родителей, чьи дети прогуливают школу ради отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь2
Самые глупые ляпы про русских в американском кино13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят1
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение