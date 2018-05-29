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«Екатеринбурггаз» приглашает на День защиты детей
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«Екатеринбурггаз» приглашает на День защиты детей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
«Екатеринбурггаз» подгототовил специальную программу празднования Дня защиты детей в Октябрьском районе уральской столицы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, дети отправятся в увлекательное путешествие с Незнайкой, пустятся в пляс с Мишкой, узнают тайны волшебников крио-шоу, познакомятся со старичком-газовичком, оберегающим дом от несчастий. И чтобы в доме не случилась беда, ребятам предстоит выучить правила газовой безопасности.
АО «Екатеринбурггаз» уделяет обучению юных горожан — будущих потребителей газа особое внимание: проводятся уроки и квесты газовой безопасности, праздники двора и конкурсы детских рисунков «Безопасный газ — для нас!». Все эти мероприятия нацелены на профилактику безопасного использования газа среди подрастающего поколения. Дети в игровой форме узнают об основных правилах осторожного обращения с газом и действиях в случае запаха газа. Эти знания в случае опасности будут крайне полезными.
АО «Екатеринбурггаз» ежегодно организует День защиты детей совместно с крупнейшими районными управляющими компаниями. Ранее зрелищные и познавательные праздники двора с Незнайкой прошли в Верх-Исетском, Ленинском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга. В этом году газовики проведут праздник совместно с ООО «УК ЖКХ Октябрьского района».
Праздник состоится 1 июня с 17.00 до 19.00 во дворе домов №№ 17-19 по улице Тверитина.
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