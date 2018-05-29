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Москва готова к проведению детской летней оздоровительной кампании
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Москва готова к проведению детской летней оздоровительной кампании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва полностью подготовлена к проведению детской летней оздоровительной кампании 2018 года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.
"С нашей точки зрения, Москва к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года. И выездной, и городской", — сказал Филиппов во вторник на заседании комиссии по массовой культуре и коммуникациям в Московской городской думе.
Он отметил, что финансирование детской оздоровительной кампании из городского бюджета в этом году осталось на уровне и не претерпело изменений.
По его словам, Москва сегодня является лидером по бюджетной обеспеченности и количеству детей, отправляющихся на отдых в летнее время. «Московский бюджет выделяет 3,9 миллиарда рублей. Порядка 100 тысяч московских детей за эти средства охвачены отдыхом в разных направлениях», — добавил Филиппов.
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