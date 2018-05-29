«ЕР» предложила сократить период учета доходов семьи при обращении за выплатой после рождения ребенка

Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» направил в Минтруд РФ предложения по корректировке периода учета доходов семьи с одного года до трех месяцев при обращении за ежемесячной выплатой за рождение первого или второго ребенка. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Сегодня мы направили в Министерство труда и социальной защиты наше предложение сократить период учета доходов семьи с 1 года до 3 месяцев при обращении за ежемесячной выплатой за рождение первого или второго ребенка. Корректировка периода учета доходов семьи с одного года до трех месяцев позволит реально помочь семьям, которые в настоящее время фактически нуждаются в помощи, но из-за этой нормы получают отказ. Такой проблемы нет лишь в шести регионах страны», — сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева

По ее словам, партпроект в рамках мониторинга провел анализ причин отказа семьям в начислении ежемесячных выплат за рождение или усыновление первого ребенка. «В 53,5% случаев отказа — это несоответствие семьи критериям нуждаемости по совокупному годовому доходу. Согласно действующему закону, семья может претендовать на ежемесячную выплату, если совокупный доход семьи не превышает за последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе для работающих. Данная норма не учитывает факт, что женщина, родившая ребенка в начале 2018 г., ушла в декретный отпуск во второй половине 2017 г. Соответственно, общегодовой доход семьи уменьшился не настолько, чтобы семью признали нуждающейся», — сказала О. Окунева.

Она отметила, что, кроме того, 7% отказов составляют предоставление семьями неполного пакета документов. «Эти 7% — недоработка органов власти на местах. Неполный пакет документов семья может предоставить только в одном случае, если она не владеет информацией и ей не помогли этот пакет документов собрать. Причины подобного отказа семьям вообще не должно быть», — считает координатор партпроекта.

О. Окунева добавила, что ситуация с отказами по назначению ежемесячных выплат за рождение или усыновление второго ребенка складывается значительно лучше — по стране 1% отказов. «В 28 регионах страны отмечают причину в превышении дохода семьи 1,5 величины прожиточного минимума. Однако решения по назначению выплат затягивается, так практически по 25% обращений решения еще не приняты. По состоянию на 23 мая в территориальные органы Пенсионного фонда поступило 7,7 тыс. заявлений, а решения приняты только по 5,7 тыс. заявлений», — добавила она.