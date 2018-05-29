В Центре культуры и досуга «Лира» отметят День защиты детей

1 июня 2018 года с 16:00 до 18:00 на открытой площадке Центра культуры и досуга «Лира» будет весело и шумно. Дети станут её полноправными хозяевами. В Международный день защиты детей пройдет яркий и очень добрый праздник для творческих и активных, больших и маленьких жителей района Южное Бутово «Прыжок в лето». Об этом сообщается на сайте Центра культуры и досуга «Лира».

В этот день детей ждет много развлечений: театральный флешмоб, концертная программа, различные мастер-классы и активные игры. Также детей ждёт конкурс костюмов пиратов. Победителей конкурса на лучший костюм определят все участники программы. Лучшие из лучших участников конкурса получат памятные призы от партнёров праздника.

Во время мероприятия можно бесконечно фотографироваться, есть сахарную вату и попкорн, восхитительные карамельные яблочки и вкуснейшие пирожки.

Вход на праздник свободный.

Фото взято: http://2krota.ru/wp-content/uploads/2018/03/cadc729aea1ac682035284e89434b2a3.jpg