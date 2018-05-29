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Бесплатное мороженое раздадут детям 1 июня в Уфе
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Бесплатное мороженое раздадут детям 1 июня в Уфе 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Ко Дню защиты детей в Уфе пройдут три больших мероприятия. Основной праздник состоится 1 июня на площади имени Салавата Юлаева. С подробностями проведения ознакомил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.
31 мая в ГДК состоится фестиваль «Звёздочки столицы». Все талантливые дети города выступят на большой сцене.
Основной праздник запланирован на 1 июня. С 11.00 до 18.00 часов на площади имени Салават Юлаева, перед Конгресс-Холлом, пройдёт мероприятие «Уфа — территория детства».
По словам Баязитова, это будет единая интерактивная спортивная, интеллектуальная, творческая площадка: с героями детских мультфильмов, фотосессией на фоне тантамарески (стенд для фотосъёмки с отверстием для лица), мастер-классами по робототехнике, оригами, лепке, резьбе по дереву.
Любой желающий сможет показать свои умения в каратэ, фехтование, ушу, кикбоксинге и тхэквондо и обучиться базовым приёмам защиты.
Также здесь состоится пятичасовой детский и студенческий концерты. А родители смогут проконсультироваться у психологов, логопедов, социальных педагогов.
Будут работать тематические площадки вузов республики — игровые и спортивные программы с участием студентов и волонтёров, а «Опора России» представит «Город профессий».
Всем детям, участникам конкурсов, раздадут бесплатное мороженое.
Кроме центральной площадки, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Уфы.
Так, в Дёмском районе — в парке культуры и отдыха, Калининском — в парке культуры и отдыха «Первомайский», Ленинском — в сквере «Волна», Октябрьском — в центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури, Орджоникидзевском — в парке нефтехимиков, Советском — в парке им. И. Якутова.
2 июня в ГКЗ «Башкортостан» состоится большой праздник для детей-инвалидов и их родителей «Материнское сердце».
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