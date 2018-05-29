Бесплатное мороженое раздадут детям 1 июня в Уфе

Ко Дню защиты детей в Уфе пройдут три больших мероприятия. Основной праздник состоится 1 июня на площади имени Салавата Юлаева. С подробностями проведения ознакомил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.

31 мая в ГДК состоится фестиваль «Звёздочки столицы». Все талантливые дети города выступят на большой сцене.

Основной праздник запланирован на 1 июня. С 11.00 до 18.00 часов на площади имени Салават Юлаева, перед Конгресс-Холлом, пройдёт мероприятие «Уфа — территория детства».

По словам Баязитова, это будет единая интерактивная спортивная, интеллектуальная, творческая площадка: с героями детских мультфильмов, фотосессией на фоне тантамарески (стенд для фотосъёмки с отверстием для лица), мастер-классами по робототехнике, оригами, лепке, резьбе по дереву.

Любой желающий сможет показать свои умения в каратэ, фехтование, ушу, кикбоксинге и тхэквондо и обучиться базовым приёмам защиты.

Также здесь состоится пятичасовой детский и студенческий концерты. А родители смогут проконсультироваться у психологов, логопедов, социальных педагогов.

Будут работать тематические площадки вузов республики — игровые и спортивные программы с участием студентов и волонтёров, а «Опора России» представит «Город профессий».

Всем детям, участникам конкурсов, раздадут бесплатное мороженое.

Кроме центральной площадки, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Уфы.

Так, в Дёмском районе — в парке культуры и отдыха, Калининском — в парке культуры и отдыха «Первомайский», Ленинском — в сквере «Волна», Октябрьском — в центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури, Орджоникидзевском — в парке нефтехимиков, Советском — в парке им. И. Якутова.

2 июня в ГКЗ «Башкортостан» состоится большой праздник для детей-инвалидов и их родителей «Материнское сердце».