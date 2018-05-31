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Куда сходить с ребенком 1 июня в Уфе
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Куда сходить с ребенком 1 июня в Уфе 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей. Главной площадкой празднования в Уфе станет площадь имени Салавата Юлаева перед Конгресс-холлом. Праздничные мероприятия здесь начнутся в 11 часов и продлятся до шести вечера.
Аллея станет единой интерактивной детской площадкой, там герои детских мультфильмов будут играть с ребятишками, а также детишки смогут поучаствовать в мастер-классах по робототехнике, оригами, лепке и сфотографироваться на фоне тантамарески.
У родителей будет возможность проконсультироваться по вопросам воспитания детей у психологов, логопедов, социальных педагогов.
Своими талантами жителей города порадуют юные артисты. Рядом с телецентром будет установлена сцена. В концертной программе выступят известные творческие коллективы Уфы.
— Кроме центральной площадки, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города Уфы — в парках культуры и отдыха, скверах, отдаленных территориях с привлечением культурных, спортивных учреждений, а также благотворителей и волонтеров, — рассказали в городской администрации.
Так, в парке культуры и отдыха Демского района пройдет районная праздничная программа «Здравствуй, лето — праздник детства». Веселье ждет и детей в парке культуры и отдыха «Первомайский» и в парке им. Ленина. В Ленинском районе праздник будет организован в Доме культуры «Ядкарь», парке «Волна» и сквере Мустая Карима. В Октябрьском районе порадоваться детству можно будет в парке «Кашкадан», в Доме культуры в поселке Нагаево и в парке «Волшебный мир». В Орджоникидзевском районе праздничная программа пройдет в парке Нефтехимиков. В Советском районе концерт будет организован в парке им. Якутова.
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