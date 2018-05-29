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В День защиты детей в Уфе бесплатно раздадут мороженое
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В День защиты детей в Уфе бесплатно раздадут мороженое 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики на 1 июня запланирована масса развлечений. В День защиты детей в Уфе пройдут праздничные мероприятия во всех районах города. На площади Салавата Юлаева гуляния начнутся в 11 часов и продлятся до 18 часов. Гостей праздника бесплатно угостят мороженым.
— Ребята встретятся с любимыми героями мультфильмов, увидят интерактивную программу и смогут поучаствовать в тематической фотосессии, — рассказали в уфимской администрации.
Родителей тоже ждет много интересного. Для них организуют консультации психологов. А ребята смогут попробовать себя в роли врача, пожарного или полицейского в «Городе профессий». В зоне фуд-корта можно будет отведать блюда детского меню.
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