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Детские кардиологи проведут выездной прием маленьких пациентов в Сызрани
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Детские кардиологи проведут выездной прием маленьких пациентов в Сызрани 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В среду, 30 мая, в 10:30 в Сызранской ЦГБ и городской больнице №2 специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера осмотрят детей. Прием будут вести главный детский кардиолог региона Ольга Бухарева, главный детский кардиохирург Сергей Шорохов, главный детский ревматолог Юлия Бродерзон и сердечно-сосудистый хирург Михаил Хохлунов. По данным областного Минздрава, такая практика помогает врачам вовремя заметить сердечную патологию, а пациентам — побывать у ведущих специалистов без долгих переездов. Обязательное условие — предварительная запись в поликлинике.
Фото: ТРК «Губерния»
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