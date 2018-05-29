Детские кардиологи проведут выездной прием маленьких пациентов в Сызрани 

В среду, 30 мая, в 10:30 в Сызранской ЦГБ и городской больнице №2 специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера осмотрят детей. Прием будут вести главный детский кардиолог региона Ольга Бухарева, главный детский кардиохирург Сергей Шорохов, главный детский ревматолог Юлия Бродерзон и сердечно-сосудистый хирург Михаил Хохлунов. По данным областного Минздрава, такая практика помогает врачам вовремя заметить сердечную патологию, а пациентам — побывать у ведущих специалистов без долгих переездов. Обязательное условие — предварительная запись в поликлинике.
Фото: ТРК «Губерния»