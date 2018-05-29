На площадке Центра культуры и досуга «Лира» 1 июня состоится праздник

Как сообщается на сайте Центра культуры и досуга «Лира», июня 2018 года с 16:00 до 18:00 на открытой площадке состоится праздник посвящённый Дню защиты детей «Прыжок в лето».

В этот день детей и их родителей ждут развлечения: театральный флешмоб, концертная программа, различные мастер-классы и активные игры. Также детей ждёт конкурс костюмов пиратов. Победителей конкурса на лучший костюм определят все участники программы. Партнёры праздника приготовили памятные подарки для победителей. Во время мероприятия можно бесконечно фотографироваться, есть сахарную вату и попкорн, восхитительные карамельные яблочки и вкуснейшие пирожки.

Вход на праздник свободный.

Фото взято: http://2krota.ru/wp-content/uploads/2018/03/cadc729aea1ac682035284e89434b2a3.jpg