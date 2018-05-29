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Долгострой в Саратове, где погиб ребенок, доступен для детей
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Долгострой в Саратове, где погиб ребенок, доступен для детей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Недостроенное многоэтажное здание на улице Зарубина № 74 находится в свободном доступе. Жительница Саратова Оксана Курганская рассказала в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», что более недели назад вокруг недостроенного дома убрали забор и повесили новый паспорт объекта. Согласно обновленному аншлагу дом будет достраивать стройфирма депутата Саратовской областной думы Леонида Писного «Саратовоблжилстрой».
Напомним, год назад, в июне 2017 года именно на этой стройке погиб 11-летний мальчик. Тогда ребенок упал с девятого этажа на металлический прут и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя тогда подняла тему доступных для детей и подростков недостроенных сооружений. Сразу после трагедии долгострой на Зарубина огородили от посторонних, но по прошествии года опасное строение снова доступно для игр несовершеннолетних.
Фото: соцсети
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