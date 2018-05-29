В Феодосии в бассейне утонул трехлетний ребенок

ФЕОДОСИЯ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии в бассейне частного дома утонул трехлетний ребенок. Об этом сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД России майор полиции Виталий Коробейников на еженедельном аппаратаном совещании в администрации.

"В частном домовладении по недосмотру родителей утонул трехлетний ребенок", — рассказал он.