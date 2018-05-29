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В Феодосии в бассейне утонул трехлетний ребенок
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В Феодосии в бассейне утонул трехлетний ребенок 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ФЕОДОСИЯ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии в бассейне частного дома утонул трехлетний ребенок. Об этом сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД России майор полиции Виталий Коробейников на еженедельном аппаратаном совещании в администрации.
"В частном домовладении по недосмотру родителей утонул трехлетний ребенок", — рассказал он.
Как пояснили в феодосийском отделе полиции, трагедия произошла в минувшую субботу, 26 мая. Дело передано в Следственный комитет.
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