Ещё
День рождения Пушкина отметят на Краснобогатырской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

День рождения Пушкина отметят на Краснобогатырской 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Программа «Он наш поэт, он наша слава» состоится в районной библиотеке №74.
В библиотеке №74 района Богородское в среду, 6 июня, пройдет программа, посвященная Дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. На мероприятие будут приглашены дети из городского школьного лагеря «Московская смена», а также все желающие богородские школьники.
Для детей, внимательных и начитанных, в этот день будет организован конкурс «Давайте Пушкина читать» по сказкам Александра Сергеевича. Ребятам нужно будет узнать героев сказок и других произведений. Также для них будут проведены игра «Ярмарка волшебных предметов». Участникам предложат рассмотреть различные сказочные предметы, и они должны будут назвать сказку, в которой этот предмет встречался.
Также вниманию школьников представлена будет книжная выставка «Как прекрасна Пушкинская сказка». Состоится просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане».
Начало программы в 12 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Участие в празднике по предварительной записи.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Детскую развлекательную программу проведет районный центр соцобслуживания Профессиональные и самодеятельные артисты поздравят богородских детей с праздником В Богородском состоялся праздник «Ура, каникулы!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение