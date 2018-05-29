День рождения Пушкина отметят на Краснобогатырской

Программа «Он наш поэт, он наша слава» состоится в районной библиотеке №74.

В библиотеке №74 района Богородское в среду, 6 июня, пройдет программа, посвященная Дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. На мероприятие будут приглашены дети из городского школьного лагеря «Московская смена», а также все желающие богородские школьники.

Для детей, внимательных и начитанных, в этот день будет организован конкурс «Давайте Пушкина читать» по сказкам Александра Сергеевича. Ребятам нужно будет узнать героев сказок и других произведений. Также для них будут проведены игра «Ярмарка волшебных предметов». Участникам предложат рассмотреть различные сказочные предметы, и они должны будут назвать сказку, в которой этот предмет встречался.

Также вниманию школьников представлена будет книжная выставка «Как прекрасна Пушкинская сказка». Состоится просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане».

Начало программы в 12 часов.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.

Участие в празднике по предварительной записи.