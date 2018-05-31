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Цифровые двойники поэта А. Пушкина появятся в Москве 6 июня
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Цифровые двойники поэта А. Пушкина появятся в Москве 6 июня 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: РИАМО
В день рождения поэта Александра Пушкина в столице появятся его виртуальные двойники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В столице появится 17 цифровых двойников А. Пушкина в день рождения великого поэта, 6 июня. Их увидят на экранах мобильных телефонов пользователи городского приложения Histars. 3D-копии А. Пушкина можно будет встретить на улицах, в парках и скверах, а также в тех местах столицы, которые связаны с жизнью поэта», — говорится в сообщении.
Поясняется, что расположение цифрового двойника покажет стрелка компаса в меню приложения Histars. Загрузить 3D-копию фигуры поэта смогут пользователи, которые оказались на расстоянии до 50 м (для некоторых локаций — до нескольких сотен метров) от указанной точки. Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. Фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для фото. Для снимков предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур известной исторической личности. Один из двойников протягивает руку в знак приветствия, а другой стоит со скрещенными на груди руками.
В материале дается перечень мест в столице, где можно будет 6 июня встретить 3D-двойника А. Пушкина: ул. Тверская; Тверской бульвар; Цветной бульвар; Гоголевский бульвар; Ильинский сквер; Чистопрудный бульвар; ул. Малая Почтовая; Госпитальный пер. ; сквер перед Большим театром; возле станции метро «Пушкинская»; Пушкинский мост; Пушкинская набережная; рядом с Мемориальной квартирой А. Пушкина на ул. Арбат; библиотека-читальня им. А. Пушкина; парк «Зарядье»; Парк Горького; Таганский парк; парк «Сокольники» и парк «Фили».
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