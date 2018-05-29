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Детскую развлекательную программу проведет районный центр соцобслуживания
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Детскую развлекательную программу проведет районный центр соцобслуживания 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Она состоится в рамках празднования Международного дня защиты детей.
В Отделении социальной помощи семье и детям филиала «Богородское» ГБУ ТЦСО «Сокольники» в пятницу, 1 июня, состоится тематическое мероприятие «Маленькие дети на большой планете».
Организаторы готовят для детворы увлекательную интерактивную площадку, в которой будут работать зоны — «Солнечный заяц», «Ловкость», «Крокозябра», «От улыбки станет всем теплей». Дети будут путешествовать по сказкам, отгадывать интересные загадки, участвовать в конкурсе рисунков и поделок «Волшебный мир детства». Участники творческого мастер-класса изготовят праздничную поделку «Солнышко».
Юным и взрослым гостям в ходе работы информационно-консультативного сектора расскажут об истории возникновения праздника, особенностях его празднования в разных странах. Для взрослых будут организованы семейные консультации, социально-ориентированные акции: «Семья помогает семье», «Живая библиотека».
Завершится праздничная программа подведением итогов конкурсов и поздравление победителей.
Участие свободное.
Сбор гостей в 14:00. Начало праздника «Маленькие дети на большой планете» в 14:30.
Адрес: ул. Ивантеевская, д. 13.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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