Савельев рассказал о возможных направлениях поддержки семей с детьми

Государству следует обеспечить родителей с детьми стабильной работой и гарантировать её доступность для обоих родителей, уверен первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев ЛДПР ), передаёт пресс-служба парламентария.

Касаясь вопроса о мерах поддержки семей с детьми, депутат обратил внимание, что в настоящее время демографическая ситуация постепенно улучшается за счёт увеличения рождаемости, и как следствие, необходимо усилить работу по открытию новых учреждений дошкольного образования, поощряя работу региональных властей в этом направлении.

«Нужно не забывать и о преференциях работодателям, которые создают рабочие места для молодых мам в режиме работы на дому, с гибким графиком и неполным рабочим днём», — сказал Дмитрий Савельев.

Другое направление, которому следует уделить внимание, по словам депутата, является создание условий для того, чтобы молодые мамы в период отпуска по уходу за ребёнком могли дистанционно учиться и повышать квалификацию, увеличивая ценность профессиональных услуг на рынке.

«Возможно, на государственном уровне стоит поддержать проекты, создающие общие офисы с детскими комнатами, где дети от рождения до школы могут несколько часов находиться рядом с мамами и под присмотром персонала», — также указал парламентарий.

Савельев также высказался в поддержку законодательной инициативы об информировании семей о положенных им гарантиях и льготах при рождении ребёнка, которая была внесена в Госдуму.

«Кроме того, я считаю, что те меры социальной поддержки, направленные на поддержание многодетных семей, которые касаются досуга, нужно распространить на все семьи с детьми», — заключил законодатель, предложив создать условия для того, чтобы сделать посещение театров, музеев и других мероприятия культурно-досуговых учреждений для семей с детьми более доступным.