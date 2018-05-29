Московским школьникам расскажут о транспортной системе

В День защиты детей в Центре организации дорожного движения проведут экскурсию. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«1 июня Центр организации дорожного движения устроит для школьников экскурсию в ситуационном центре. Участникам расскажут, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, следят за общественным транспортом и информируют водителей», — написано в сообщении.

Для участия нужно предварительно зарегистроваться. Надо выслать ФИО, возраст ребёнка на почту press@gucodd.ru (для детей начальных классов возможно сопровождение родителей). Экскурсию проведут по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11/1.