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Московским школьникам расскажут о транспортной системе
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Московским школьникам расскажут о транспортной системе 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В День защиты детей в Центре организации дорожного движения проведут экскурсию. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«1 июня Центр организации дорожного движения устроит для школьников экскурсию в ситуационном центре. Участникам расскажут, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, следят за общественным транспортом и информируют водителей», — написано в сообщении.
Для участия нужно предварительно зарегистроваться. Надо выслать ФИО, возраст ребёнка на почту press@gucodd.ru (для детей начальных классов возможно сопровождение родителей). Экскурсию проведут по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11/1.
Фото с mos.ru.
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