Для школьников из Ховрина подготовили насыщенную программу «Московской смены»

Для сотни учеников школ района Ховрино в школе № 1474 началась программа «Московской смены». Детей ждет насыщенная творческая, спортивная и познавательная деятельность.

— Можно будет выбрать одно или несколько направлений из предложенных: легоконструирование, мультипликация, хореография и другие, — рассказала начальник отдела воспитывающей деятельности школы № 1474 Ирина Иванова

«Московская смена» доступна детям от 7 до 14 лет. В городском летнем лагере школьников обеспечат трехразовым питанием и организуют для них самые разнообразные виды активности. В этом году по просьбам родителей время работы городских лагерей продлено на час — с 9.00 до 19.00. (ск)