Ещё
Для школьников из Ховрина подготовили насыщенную программу «Московской смены»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Для школьников из Ховрина подготовили насыщенную программу «Московской смены» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Для сотни учеников школ района Ховрино в школе № 1474 началась программа «Московской смены». Детей ждет насыщенная творческая, спортивная и познавательная деятельность.
— Можно будет выбрать одно или несколько направлений из предложенных: легоконструирование, мультипликация, хореография и другие, — рассказала начальник отдела воспитывающей деятельности школы № 1474 Ирина Иванова.
«Московская смена» доступна детям от 7 до 14 лет. В городском летнем лагере школьников обеспечат трехразовым питанием и организуют для них самые разнообразные виды активности. В этом году по просьбам родителей время работы городских лагерей продлено на час — с 9.00 до 19.00. (ск)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
День защиты детей отпразднуют на Зеленоградской Школьники из Ховрина познакомились с творчеством Сергея Есенина Любителей авангарда в искусстве порадует новая выставка в САО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем20
Мифы, которые навязал нам кинематограф8
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят4
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение