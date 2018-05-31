В Тверской области школьница спасла подругу ценой собственной жизни

В Тверской области следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девочки в акватории Вышневолоцкого водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел 30 мая. По предварительным данным, две девочки «купались в водохранилище, когда одна из них начала тонуть, тогда другая помогла ей выбраться на берег, а сама утонула». Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

На место были вызваны спасатели, которые извлекли тело ребенка из воды.

По информации портала Afanasy.biz, чспасенная и погибшая девочки были сестрами.

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