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Единственный в России детский карнавал пройдет в Геленджике 3 июня
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Единственный в России детский карнавал пройдет в Геленджике 3 июня 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В нем примут участие свыше 2,5 тысячи юных артистов
Единственный в России детский карнавал пройдет в Геленджике 3 июня.
Он состоится в центре города, а сценическая площадка будет представлять собой корабль. На нем участники шоу поплывут, чтобы найти детство.
Участниками детского карнавала станут более 2.5 тысяч юных артистов и спортсменов из учреждений культуры, секций, кружков и спортивных школ города.
Показать свое мастерство приедут и соседи — творческие коллективы из Новороссийска.
Главными темами детского карнавала будут Год добровольца в России и чемпионат мира по футболу — 2018, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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