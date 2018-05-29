Единственный в России детский карнавал пройдет в Геленджике 3 июня

В нем примут участие свыше 2,5 тысячи юных артистов

Единственный в России детский карнавал пройдет в Геленджике 3 июня.

Он состоится в центре города, а сценическая площадка будет представлять собой корабль. На нем участники шоу поплывут, чтобы найти детство.

Участниками детского карнавала станут более 2.5 тысяч юных артистов и спортсменов из учреждений культуры, секций, кружков и спортивных школ города.

Показать свое мастерство приедут и соседи — творческие коллективы из Новороссийска.

Главными темами детского карнавала будут Год добровольца в России и чемпионат мира по футболу — 2018, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.