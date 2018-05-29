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Где оставить ребенка, если детский сад на ремонте?
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Где оставить ребенка, если детский сад на ремонте? 

АиФ Красноярск 59 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В нашем детском саду летом собираются делать капитальный ремонт, и работать учреждение не будет. Возможности отправить малыша на отдых к родным или взять отпуск нет. Как быть в такой ситуации?
— Детские сады работают практически круглый год и на каникулы не закрываются. Ситуации, когда учреждение приостанавливает работу на период ремонта, конечно, не редкость. Причём конкретных сроков нет, закрытие может произойти в любой летний месяц. Но в такой ситуации детям обязаны предоставить место в другом саду, — говорит руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — Распространяется это правило и на будущих первоклассников. Они могут посещать учреждение до 31 августа включительно. При этом стоит учитывать, что летом меняются условия работы садов, так как посещаемость сокращается до 30%. Поэтому детей могут определить в разновозрастные группы или переселить в игровые комнаты и спальни. Узнать, куда будет определён ребенок на время каникул, можно у заведующей детсада, обычно родителей, записавшихся на лето, оповещают заранее. Как правило, предоставляются места в соседних учреждениях.
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