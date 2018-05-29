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В Крутых Ключах построят новый детский сад
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В Крутых Ключах построят новый детский сад 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В городской бюджет Самары поступили субсидии из вышестоящих бюджетов. Часть полученных средств направят на строительство одного из объектов «Кошелев-Проекта». Об этом во вторник, 29 мая, сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов.
— Речь идёт о строительстве детского сада А-10. На эти цели направили 17 750 рублей. Ещё часть полученных средств уйдёт на возведение дошкольного учреждения в Куйбышевском районе, а именно — в жилом комплексе «Волгарь», — рассказал Максим Харитонов.
Так, по его словам, на строительство детского сада по адресу: 3 микрорайон, 9 квартал, направят субсидию в размере 52 327 рублей.
Не оставили без финансирования и будущую школу в Орловом Овраге.
— 23 миллиона в этом году направят на планировку территории в Орловом Овраге. Из них 4 миллиона отведут на проектировку школы здесь. Оставшуюся сумму собираются потратить на подключение населённого пункта к инженерной инфраструктуре и создание дорог, — рассказал Максим Харитонов.
Сейчас мест в детских садах не хватает 3086 самарским малышам. Проблема особенно остро встала в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах. Такая ситуация возникла из-за того, что впервые за 17 лет численность детей в городе превысила 200 тысяч.
Частично ликвидировать очередь помогли построенные в прошлом году детские сады в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Новая Самара. Однако окончательное решение вопроса возможно только с помощью реконструкции, капитального ремонта и строительства дополнительных дошкольных учреждений.
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