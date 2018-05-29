В районе Щукино состоялся фестиваль летнего творчества «Молочный зуб»

На территории торгово-развлекательного комплекса «Щука» прошел III Фестиваль летнего творчества «Молочный зуб», организатором которого является Культурный центр «Феникс».

— Участники фестиваля порадовали зрителей своим творчеством. Прозвучали песни разных жанров, также зрители увидели танцы разных направлений, были организованы флешмобы для детей и взрослых, театральные постановки, показательные выступления и бесплатные мастер-классы на протяжении трех с половиной часов, — сообщили в пресс-службе КЦ «Феникс».

Напомним, фестиваль «Молочный зуб» с 2015 года традиционно проходит в преддверии Дня защиты детей и Всемирного дня молока. (ео)