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В районе Щукино состоялся фестиваль летнего творчества «Молочный зуб»
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В районе Щукино состоялся фестиваль летнего творчества «Молочный зуб» 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
На территории торгово-развлекательного комплекса «Щука» прошел III Фестиваль летнего творчества «Молочный зуб», организатором которого является Культурный центр «Феникс».
— Участники фестиваля порадовали зрителей своим творчеством. Прозвучали песни разных жанров, также зрители увидели танцы разных направлений, были организованы флешмобы для детей и взрослых, театральные постановки, показательные выступления и бесплатные мастер-классы на протяжении трех с половиной часов, — сообщили в пресс-службе КЦ «Феникс».
Напомним, фестиваль «Молочный зуб» с 2015 года традиционно проходит в преддверии Дня защиты детей и Всемирного дня молока. (ео)
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