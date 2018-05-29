Летние лагеря Югры будут работать в определенном режиме

В Ханты-Мансийске прошла видеоконференция, где встретились все муниципалететы Югры, чтобы обсудить вопрос организации детского отдыха и занятости юных югорчан.

Как сообщает ugra-news, этим летом более 50 тысяч югорчан смогут отдохнуть в 582 лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. Дети из Югры этим летом также смогут посетить лагеря за пределами округа. 22 тысячи человек смогут отправиться в Крым, Башкортостан, Татарстан, Адыгею, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский края, Свердловскую, Тюменскую, Новосибирскую, Челябинскую, Ростовскую области, а также в Санкт-Петербург и Москву.

По словам первого заместителя директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой, для детей, которые посетят в этом году оздоровительные смены, будут подготовлены специальные программы. В них включат: физкультурно-оздоровительную деятельность: обучение плаванию, походы, занятия на тренажерах, посещение музеев, театров, выставок, обучение ремеслу и обычаям ханты и манси.

Кроме того, в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Урае в июне начнут работать 12 профильных смен для трудных подростков. Также в Югре откроются площадки краткосрочного пребывания, где смогут отдохнуть дети-сироты.

В округе до конца лета будет работать единая справочная линия по вопросам отдыха детей — 8-800-511-77-48.