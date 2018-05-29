В Новосибирске нашли куклу, сделанную 70 лет назад

Новосибирцам показали уникальные старинные игрушки на выставке «Территория детства», которая открылась в Центре истории развития Ленинского района.

«Выставка посвящена всему, что связано с советским детством, и состоит она из трёх взаимосвязанных частей. [В первой] мы рассказываем о детских садах Кировского, как он тогда назывался, а ныне Ленинского района. Представлены фотографии, альбомы, воспоминания. Вторая часть выставки — экспонаты, которые предоставили жители нашего района: одежда, кроватки, погремушки, игрушки, игры, книжки… Третья часть выставки — фотографии детей с игрушками, детей в детских садах», — рассказала корреспонденту НГС руководитель центра Марина Мерзлякова.

Большинство экспонатов и детских фотографий — из личных коллекций жителей района. Самые интересные, как заметила Мерзлякова, это куклы 1940–1950-х годов, выполненные из папье-маше и отреставрированные специалистами центра.

Самый старый экспонат — кукла Катя 1949 года.

На экспозиции есть и сюжетные сцены, например кукольное чаепитие. Всего на выставке представлено более 110 экспонатов.

Выставка «Территория детства» проходит в Центре истории развития Ленинского района на улице Пархоменко, 8 с 10:00 до 19:00 до сентября. Вход свободный.

Недавно НГС рассказал, как две жительницы Новосибирска обратились к теме детского творчества и стали шить по детским рисункам оригинальные куклы.